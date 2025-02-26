"Апоэль" (Тель-Авив) вышел в полуфинал. Результаты матчей Кубка Израиля
время публикации: 26 февраля 2025 г., 10:11 | последнее обновление: 26 февраля 2025 г., 10:11
В полуфинал Кубка Израиля по футболу вышли "Маккаби Бней Райна" и тель-авивский "Апоэль".
Ашдод - Маккаби Бней Райна 1:3
На 12-й минуте гости вели в счете 2:0.
Апоэль (Рамат-Ган) - Апоэль (Тель-Авив) 0:2
Голы были забиты в первые 20 минут встречи. Отличились Энрике Жоку (5 февраля перешел из португальского "Фейренсе") и Став Туриэль.
В оставшихся четвертьфиналах встречаются:
"Бней Сахнин" - "Бейтар" (Иерусалим) (сегодня)
"Апоэль" (Беэр-Шева) - Маккаби (Хайфа) (27 февраля).
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