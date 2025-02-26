"Апоэль" (Тель-Авив) вышел в полуфинал. Результаты матчей Кубка Израиля

В полуфинал Кубка Израиля по футболу вышли "Маккаби Бней Райна" и тель-авивский "Апоэль".

Ашдод - Маккаби Бней Райна 1:3

На 12-й минуте гости вели в счете 2:0.

Апоэль (Рамат-Ган) - Апоэль (Тель-Авив) 0:2

Голы были забиты в первые 20 минут встречи. Отличились Энрике Жоку (5 февраля перешел из португальского "Фейренсе") и Став Туриэль.

В оставшихся четвертьфиналах встречаются:

"Бней Сахнин" - "Бейтар" (Иерусалим) (сегодня)

"Апоэль" (Беэр-Шева) - Маккаби (Хайфа) (27 февраля).