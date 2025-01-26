"Апоэль" (Беэр-Шева) укрепляет лидерство. Результаты матчей чемпионата Израиля по футболу
Состоялись матчи двадцатого тура чемпионата Израиля по футболу. "Апоэль" (Беэр-Шева) победил "Маккаби" (Петах-Тиква) 1:0.
Ирони (Тверия) - Апоэль (Хайфа) 1:1
"Акулы" играли без основного бомбардира Гая Меламеда, перешедшего в хайфский "Маккаби".
"Ирони" еще недавно безнадежный аутсайдер не проиграл в пятом матче подрд и поднялся на 11-е место.
На 25-й минуте украинский форвард Станислав Биленький вывел хозяев вперед.
На 42-й минуте "Апоэль" отыгрался. Счет сравнял Фернан Майембо.
Ирони (Кирьят-Шмона) - Маккаби Бней Райна 0:0
Обе команды ведут борьбу за место в первой шестерке.
"Ирони" прервал серию из 4 поражений в Лиге Аль.
Ашдод - Апоэль (Иерусалим) 1:1
Апоэль (Беэр-Шева) - Маккаби (Петах-Тиква) 1:0
Южане лидируют. Отрыв от тель-авивского "Маккаби" 6 очков.
Победный гол на 82-й минуте забил Алон Турджеман.
Через 2 минуты "Апоэль" остался в меньшинстве. Был удален вышедший на замену Захи Ахмед.