"Апоэль" (Беэр-Шева) укрепляет лидерство. Результаты матчей чемпионата Израиля по футболу

Состоялись матчи двадцатого тура чемпионата Израиля по футболу. "Апоэль" (Беэр-Шева) победил "Маккаби" (Петах-Тиква) 1:0.

Ирони (Тверия) - Апоэль (Хайфа) 1:1

"Акулы" играли без основного бомбардира Гая Меламеда, перешедшего в хайфский "Маккаби".

"Ирони" еще недавно безнадежный аутсайдер не проиграл в пятом матче подрд и поднялся на 11-е место.

На 25-й минуте украинский форвард Станислав Биленький вывел хозяев вперед.

На 42-й минуте "Апоэль" отыгрался. Счет сравнял Фернан Майембо.

Ирони (Кирьят-Шмона) - Маккаби Бней Райна 0:0

Обе команды ведут борьбу за место в первой шестерке.

"Ирони" прервал серию из 4 поражений в Лиге Аль.

Ашдод - Апоэль (Иерусалим) 1:1

Апоэль (Беэр-Шева) - Маккаби (Петах-Тиква) 1:0

Южане лидируют. Отрыв от тель-авивского "Маккаби" 6 очков.

Победный гол на 82-й минуте забил Алон Турджеман.

Через 2 минуты "Апоэль" остался в меньшинстве. Был удален вышедший на замену Захи Ахмед.