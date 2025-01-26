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НХЛ. Дубль Куинна Хьюза. "Ванкувер" победил "Вашингтон" и установил необычное достижение

Хоккей
НХЛ
время публикации: 26 января 2025 г., 14:32 | последнее обновление: 26 января 2025 г., 14:32
НХЛ. Дубль Куинна Хьюза. "Ванкувер" победил "Вашингтон" и установил необычное достижение
AP Photo/Nick Wass

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Ванкувер Кэнакс" победил "Вашингтон Кэпиталз" 2:1.

Оба гола в ворота столичной команды забросил капитан "Кэнакс" Куинн Хьюз. Дважды ему ассистировал Филип Хронек.

Еврейский защитник "Ванкувера" Куинн Хьюз в 44 матчах в этом сезоне набрал 54 очка.

"Ванкувер" отметился в этом матче необычным достижением. Во второй раз в истории НХЛ в одном матче за одну команду играли хоккеисты с одинаковыми именами и фамилиями, сообщает официальный сайт НХЛ. На лед вышли два Элиаса Петтерссона. Один звезда "Ванкувера". Второй 20-летний защитник, проведший первый матч в НХЛ.

В сезоне 1988-89 годах за "Ванкувер Кэнакс" играли два Грега Адамса.

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