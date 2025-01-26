Победителем Открытого чемпионата Австралии стал Янник Синнер
время публикации: 26 января 2025 г., 13:52 | последнее обновление: 26 января 2025 г., 13:52
Итальянец Янник Синнер второй раз подряд стал победителем Открытого чемпионата Австралии.
В финале первая ракетка мира победил Александра Зверева (Германия) 6:3, 7:6, 6:3.
Финал длился 162 минуты.
Синнер в третий раз победил в турнире "Большого шлема": он двукратный чемпион Открытого чемпионата Австралии и победитель Открытого чемпионата США 2024 года.
Александр Зверев в третий раз играл в финале турниров "Большого шлема" и в третий раз проиграл.
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