Впервые в истории спортсмен из Катара соревновался с израильтянином
время публикации: 26 июля 2025 г., 13:56 | последнее обновление: 26 июля 2025 г., 13:56
В Тбилиси проходит чемпионат мира по фехтованию. Впервые в истории встретились в официальном поединке спортсмены из Катара и Израиля.
Это произошло в 1/128 финала чемпионата.
Израильтянин Йонатан Коэн победил катарца Мохаммеда Абдулали 15:11, сообщает "Исраэль а-Йом".
Событие историческое, потому что раньше спортсмены из Катара отказавались от встреч с израильтянами.
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