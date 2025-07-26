Впервые в истории спортсмен из Катара соревновался с израильтянином

В Тбилиси проходит чемпионат мира по фехтованию. Впервые в истории встретились в официальном поединке спортсмены из Катара и Израиля.

Это произошло в 1/128 финала чемпионата.

Израильтянин Йонатан Коэн победил катарца Мохаммеда Абдулали 15:11, сообщает "Исраэль а-Йом".

Событие историческое, потому что раньше спортсмены из Катара отказавались от встреч с израильтянами.