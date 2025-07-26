x
26 июля 2025
|
последняя новость: 14:57
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
26 июля 2025
|
26 июля 2025
|
последняя новость: 14:57
26 июля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Впервые в истории спортсмен из Катара соревновался с израильтянином

Фехтование
время публикации: 26 июля 2025 г., 13:56 | последнее обновление: 26 июля 2025 г., 13:56
Впервые в истории спортсмен из Катара соревновался с израильтянином
AP Photo/Andrew Medichini

В Тбилиси проходит чемпионат мира по фехтованию. Впервые в истории встретились в официальном поединке спортсмены из Катара и Израиля.

Это произошло в 1/128 финала чемпионата.

Израильтянин Йонатан Коэн победил катарца Мохаммеда Абдулали 15:11, сообщает "Исраэль а-Йом".

Событие историческое, потому что раньше спортсмены из Катара отказавались от встреч с израильтянами.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 30 апреля 2025

Молодежный чемпионат Европы по фехтованию. Израильтянки завоевали бронзовую медаль
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 27 апреля 2025

Фехтование. Израильтяне стали победителями молодежного чемпионата Европы
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 25 апреля 2025

Молодежный чемпионат Европы по фехтованию. Израильтянин завоевал бронзовую медаль
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 16 апреля 2025

Израильская фехтовальщица завоевала бронзовую медаль кадетского чемпионата мира