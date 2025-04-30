Молодежный чемпионат Европы по фехтованию. Израильтянки завоевали бронзовую медаль

В Таллинне завершился молодежный чемпионат Европы по фехтованию (спортсмены до 23 лет).

Израильские шпажистки завоевали бронзовую медаль в командном первенстве.

Чемпионками стали итальянки. Второе место заняла сборная Венгрии.

Состав сборной Израиля: Тамара Ландо, Вики Осипов, Михаль Шукуров, Юваль Ицхаки.