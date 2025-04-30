Молодежный чемпионат Европы по фехтованию. Израильтянки завоевали бронзовую медаль
время публикации: 30 апреля 2025 г., 07:30 | последнее обновление: 30 апреля 2025 г., 07:30
В Таллинне завершился молодежный чемпионат Европы по фехтованию (спортсмены до 23 лет).
Израильские шпажистки завоевали бронзовую медаль в командном первенстве.
Чемпионками стали итальянки. Второе место заняла сборная Венгрии.
Состав сборной Израиля: Тамара Ландо, Вики Осипов, Михаль Шукуров, Юваль Ицхаки.
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