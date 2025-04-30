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Молодежный чемпионат Европы по фехтованию. Израильтянки завоевали бронзовую медаль

Фехтование
время публикации: 30 апреля 2025 г., 07:30 | последнее обновление: 30 апреля 2025 г., 07:30
Молодежный чемпионат Европы по фехтованию. Израильтянки завоевали бронзовую медаль
AP Photo/Tatan Syuflana

В Таллинне завершился молодежный чемпионат Европы по фехтованию (спортсмены до 23 лет).

Израильские шпажистки завоевали бронзовую медаль в командном первенстве.

Чемпионками стали итальянки. Второе место заняла сборная Венгрии.

Состав сборной Израиля: Тамара Ландо, Вики Осипов, Михаль Шукуров, Юваль Ицхаки.

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