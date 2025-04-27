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Спорт

Фехтование. Израильтяне стали победителями молодежного чемпионата Европы

Фехтование
время публикации: 27 апреля 2025 г., 07:33 | последнее обновление: 27 апреля 2025 г., 07:33
Фехтование. Израильтяне стали победителями молодежного чемпионата Европы
AP Photo/Tatan Syuflana

В Таллинне продолжается молодежный чемпионат Европы по фехтованию (спортсмены до 23 лет).

Сборная Израиля стала победителем в мужском командном турнире шпажистов.

Второе место заняли швейцарцы, третье - итальянцы.

Украинцы на седьмом месте.

Состав сборной Израиля: Йонатан Ламбри Месика, Федор Хаперский, Итамар Тавор и Алон Сарид.

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