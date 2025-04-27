Фехтование. Израильтяне стали победителями молодежного чемпионата Европы
время публикации: 27 апреля 2025 г., 07:33 | последнее обновление: 27 апреля 2025 г., 07:33
В Таллинне продолжается молодежный чемпионат Европы по фехтованию (спортсмены до 23 лет).
Сборная Израиля стала победителем в мужском командном турнире шпажистов.
Второе место заняли швейцарцы, третье - итальянцы.
Украинцы на седьмом месте.
Состав сборной Израиля: Йонатан Ламбри Месика, Федор Хаперский, Итамар Тавор и Алон Сарид.
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