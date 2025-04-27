Фехтование. Израильтяне стали победителями молодежного чемпионата Европы

В Таллинне продолжается молодежный чемпионат Европы по фехтованию (спортсмены до 23 лет).

Сборная Израиля стала победителем в мужском командном турнире шпажистов.

Второе место заняли швейцарцы, третье - итальянцы.

Украинцы на седьмом месте.

Состав сборной Израиля: Йонатан Ламбри Месика, Федор Хаперский, Итамар Тавор и Алон Сарид.