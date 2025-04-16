Израильская фехтовальщица завоевала бронзовую медаль кадетского чемпионата мира
время публикации: 16 апреля 2025 г., 07:39 | последнее обновление: 16 апреля 2025 г., 07:39
В Уси, Китай проходит молодежный и кадетский чемпионат мира по фехтованию.
Израильская шпажистка Александра Кравец стала бронзовым призером кадетского чемпионата мира.
Чемпионкой стала венгерка Лотти Хорват, победившая в финале украинку Алину Дмытрук.
В медальном зачете лидирует сборная США, завоевавшая 8 золотых, 1 серебряную и 4 бронзовых медали.
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