Израильская фехтовальщица завоевала бронзовую медаль кадетского чемпионата мира

В Уси, Китай проходит молодежный и кадетский чемпионат мира по фехтованию.

Израильская шпажистка Александра Кравец стала бронзовым призером кадетского чемпионата мира.

Чемпионкой стала венгерка Лотти Хорват, победившая в финале украинку Алину Дмытрук.

В медальном зачете лидирует сборная США, завоевавшая 8 золотых, 1 серебряную и 4 бронзовых медали.