Художественная гимнастика. Сборная России не выступит в Румынии
время публикации: 26 июня 2026 г., 17:01 | последнее обновление: 26 июня 2026 г., 17:01
Сборная России отказалась от участия в этапе Кубка вызова по художественной гимнастике из-за запрета гимна и флага, сообщает "Интерфакс".
Пресс-атташе Федерации гимнастики России Линар Гинатуллин заявил: "Организаторы устно уведомили нас о том, что на спортивной арене не будет демонстрироваться государственный флаг Российской Федерации и не будет исполняться национальный гимн в случае победы российских гимнасток".
Россияне собираются подать жалобу на организаторов турнира.
Этап Кубка вызова пройдет в Румынии с 26 по 28 июня.
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