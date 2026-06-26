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Спорт

Художественная гимнастика. Сборная России не выступит в Румынии

Скандалы в спорте
Художественная гимнастика
время публикации: 26 июня 2026 г., 17:01 | последнее обновление: 26 июня 2026 г., 17:01
Художественная гимнастика. Сборная России не выступит в Румынии
AP Photo/Rebecca Blackwell

Сборная России отказалась от участия в этапе Кубка вызова по художественной гимнастике из-за запрета гимна и флага, сообщает "Интерфакс".

Пресс-атташе Федерации гимнастики России Линар Гинатуллин заявил: "Организаторы устно уведомили нас о том, что на спортивной арене не будет демонстрироваться государственный флаг Российской Федерации и не будет исполняться национальный гимн в случае победы российских гимнасток".

Россияне собираются подать жалобу на организаторов турнира.

Этап Кубка вызова пройдет в Румынии с 26 по 28 июня.

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