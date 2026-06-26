Художественная гимнастика. Сборная России не выступит в Румынии

Сборная России отказалась от участия в этапе Кубка вызова по художественной гимнастике из-за запрета гимна и флага, сообщает "Интерфакс".

Пресс-атташе Федерации гимнастики России Линар Гинатуллин заявил: "Организаторы устно уведомили нас о том, что на спортивной арене не будет демонстрироваться государственный флаг Российской Федерации и не будет исполняться национальный гимн в случае победы российских гимнасток".

Россияне собираются подать жалобу на организаторов турнира.

Этап Кубка вызова пройдет в Румынии с 26 по 28 июня.