Чемпионат Европы по художественной гимнастике. Израильтянки завоевали две медали
время публикации: 30 мая 2026 г., 20:32 | последнее обновление: 30 мая 2026 г., 20:39
В Варне продолжается чемпионат Европы по художественной гимнастике.
Сборная Израиля завоевала серебряную медаль в командном многоборье (сумма индивидуального и группового многоборья) и бронзовую а групповом многоборье.
В индивидуальном многоборье выступали Даниэла Муниц и Алона Таль Франко.
Состав сборной Израиля в групповом многоборье: Агам Гев, Анна Гвоздецкая, София Прежин, Авигаль Швед, Керен Соболь, Таисия Соколенко.
Ранее две бронзовые медали завоевали израильские юниорки.
