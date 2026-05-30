последняя новость: 21:20
Чемпионат Европы по художественной гимнастике. Израильтянки завоевали две медали

время публикации: 30 мая 2026 г., 20:32 | последнее обновление: 30 мая 2026 г., 20:39
Чемпионат Европы по художественной гимнастике. Израильтянки завоевали две медали
AP Photo/Bruna Prado

В Варне продолжается чемпионат Европы по художественной гимнастике.

Сборная Израиля завоевала серебряную медаль в командном многоборье (сумма индивидуального и группового многоборья) и бронзовую а групповом многоборье.

В индивидуальном многоборье выступали Даниэла Муниц и Алона Таль Франко.

Состав сборной Израиля в групповом многоборье: Агам Гев, Анна Гвоздецкая, София Прежин, Авигаль Швед, Керен Соболь, Таисия Соколенко.

Ранее две бронзовые медали завоевали израильские юниорки.

