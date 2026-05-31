Чемпионат Европы по художественной гимнастике. Израильтянки завоевали бронзовую медаль
время публикации: 31 мая 2026 г., 16:53 | последнее обновление: 31 мая 2026 г., 16:53
Сегодня в Варне, Болгария, завершается чемпионат Европы по художественной гимнастике.
Израильтянки завоевали одну серебряную и пять бронзовых медалей.
Сегодня сборная Израиля завоевала бронзовую медаль в упражнении "5 мячей".
Победили испанки. Второе место заняли белоруски.
Состав сборной Израиля: Агам Гев, Арина Гвоздецкая, Авигайль Швед, София Прежин, Керен Соболь, Таисия Соколенко.
