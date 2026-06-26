x
26 июня 2026
|
последняя новость: 12:13
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
26 июня 2026
|
26 июня 2026
|
последняя новость: 12:13
26 июня 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Чемпионат мира по футболу. Расписание сегодняшних матчей

Футбол
ЧМ по футболу 2026
время публикации: 26 июня 2026 г., 10:54 | последнее обновление: 26 июня 2026 г., 11:03
Чемпионат мира по футболу. Расписание сегодняшних матчей
AP Photo/Lynne Sladky

Сегодня (и в ночь на 27 июня) завершится групповой этап в трех группах. Состоятся 6 матчей.

Время начала игр израильское.

Норвегия - Франция (Фоксборо, 22:00)

Обе команды уже вышли в плэй-офф. Матч за первое место.

Сенегал - Ирак (Торонто, 22:00)

Матч за третье место.

Положение команд. Франция, Норвегия по 6 очков, Сенегал, Ирак по 0.

Кабо Верде - Саудовская Аравия (Хьюстон, 03:00)

Уругвай - Испания (Сапопан, 03:00)

Положение команд. Испания 4 очка, Уругвай, Кабо Верде по 2, Саудовская Аравия 1.

Египет - Иран (Сиэтл, 06:00)

Новая Зеландия - Бельгия (Ванкувер, 06:00)

Положение команд. Египет 4 Очка, Иран, Бельгия по 2, Новая Зеландия 1.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 26 июня 2026

Турки победили. Американцы установили рекорд
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 26 июня 2026

Чемпионат мира по футболу. Сборные Австралии и Парагвая сыграли вничью
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 26 июня 2026

Чемпионат мира по футболу. Голландцы победили сборную Туниса
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 26 июня 2026

Чемпионат мира по футболу. Сборные Японии и Швеции сыграли вничью