Чемпионат мира по футболу. Расписание сегодняшних матчей

Сегодня (и в ночь на 27 июня) завершится групповой этап в трех группах. Состоятся 6 матчей.

Время начала игр израильское.

Норвегия - Франция (Фоксборо, 22:00)

Обе команды уже вышли в плэй-офф. Матч за первое место.

Сенегал - Ирак (Торонто, 22:00)

Матч за третье место.

Положение команд. Франция, Норвегия по 6 очков, Сенегал, Ирак по 0.

Кабо Верде - Саудовская Аравия (Хьюстон, 03:00)

Уругвай - Испания (Сапопан, 03:00)

Положение команд. Испания 4 очка, Уругвай, Кабо Верде по 2, Саудовская Аравия 1.

Египет - Иран (Сиэтл, 06:00)

Новая Зеландия - Бельгия (Ванкувер, 06:00)

Положение команд. Египет 4 Очка, Иран, Бельгия по 2, Новая Зеландия 1.