Чемпионат мира по футболу. Расписание сегодняшних матчей
время публикации: 26 июня 2026 г., 10:54 | последнее обновление: 26 июня 2026 г., 11:03
Сегодня (и в ночь на 27 июня) завершится групповой этап в трех группах. Состоятся 6 матчей.
Время начала игр израильское.
Норвегия - Франция (Фоксборо, 22:00)
Обе команды уже вышли в плэй-офф. Матч за первое место.
Сенегал - Ирак (Торонто, 22:00)
Матч за третье место.
Положение команд. Франция, Норвегия по 6 очков, Сенегал, Ирак по 0.
Кабо Верде - Саудовская Аравия (Хьюстон, 03:00)
Уругвай - Испания (Сапопан, 03:00)
Положение команд. Испания 4 очка, Уругвай, Кабо Верде по 2, Саудовская Аравия 1.
Египет - Иран (Сиэтл, 06:00)
Новая Зеландия - Бельгия (Ванкувер, 06:00)
Положение команд. Египет 4 Очка, Иран, Бельгия по 2, Новая Зеландия 1.
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