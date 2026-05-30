Чемпионат Европы по художественной гимнастике. В многоборье победила Дарья Варфоломеев

В Варне продолжается чемпионат Европы по художественной гимнастике.

Чемпионкой в индивидуальном многоборье стала Дарья Варфоломеев (Германия).

Она стала первой с 2012 года гимнасткой - олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира и чемпионкой Европы.

На втором месте болгарка Стиляна Николова, на третьем - украинка Таисия Онофрийчук.

Израильтянка Даниэла Муниц заняла десятое место.