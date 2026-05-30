Чемпионат Европы по художественной гимнастике. В многоборье победила Дарья Варфоломеев
время публикации: 30 мая 2026 г., 15:01 | последнее обновление: 30 мая 2026 г., 15:01
В Варне продолжается чемпионат Европы по художественной гимнастике.
Чемпионкой в индивидуальном многоборье стала Дарья Варфоломеев (Германия).
Она стала первой с 2012 года гимнасткой - олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира и чемпионкой Европы.
На втором месте болгарка Стиляна Николова, на третьем - украинка Таисия Онофрийчук.
Израильтянка Даниэла Муниц заняла десятое место.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 30 мая 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 29 мая 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 29 мая 2026