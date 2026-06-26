Бокс. Александр Усик отказался от всех чемпионских поясов

Украинский боксер-супертяжеловес Александр Усик заявил об отказе от всех чемпионских поясов, которыми он владеет.

Он опубликовал в "Инстаграме" видеобращение.

"Я хочу оставить все свои пояса, которыми я сегодня владею, освободить их, чтобы ребята, стоящие в очереди за ними, могли боксировать", - сказал бывший абсолютный чемпион мира.

При этом александр Усик подчеркнул, что не собирается завершать карьеру.