Бокс. Александр Усик отказался от всех чемпионских поясов
время публикации: 26 июня 2026 г., 21:11 | последнее обновление: 26 июня 2026 г., 21:11
Украинский боксер-супертяжеловес Александр Усик заявил об отказе от всех чемпионских поясов, которыми он владеет.
Он опубликовал в "Инстаграме" видеобращение.
"Я хочу оставить все свои пояса, которыми я сегодня владею, освободить их, чтобы ребята, стоящие в очереди за ними, могли боксировать", - сказал бывший абсолютный чемпион мира.
При этом александр Усик подчеркнул, что не собирается завершать карьеру.
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