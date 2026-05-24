x
24 мая 2026
|
последняя новость: 01:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
24 мая 2026
|
24 мая 2026
|
последняя новость: 01:00
24 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Glory in Giza. Результаты боев андеркарда

Бокс
время публикации: 24 мая 2026 г., 01:00 | последнее обновление: 24 мая 2026 г., 01:09
Японка Мидзуки Хирута сохранила пояс чемпионки мира во втором наилегчайшем весе по версии WBO, победив по очкам австралийку Маи Солиман
AP Photo

В Гизе, Египет, состоялся большой вечер бокса. Результаты боев андеркарда.

Танзаниец Майкл Кальялья в третьем раунде нокаутировал египтянина Омара Хикала.

Египтянин Мохамед Мабрук по очкам уверенно победил угандийца Али Серункуму.

Султан Аль-Мухамед (Саудовская Аравия) в первом раунде нокаутровал индонезийца Деди Импракса.

Американец Джамар Талли во втором раунде нокаутировал египтянина Басема Мамдуха.

Украинец Даниэль Лапин потерпел первое поражение на профессиональном ринге. Его в четвертом раунде нокаутировал француз Бенжамин Мендес Тани.

Японка Мидзуки Хирута сохранила пояс чемпионки мира во втором наилегчайшем весе по версии WBO, победив по очкам австралийку Маи Солиман.

Кубинский супертяж Фрэнк Санчес во втором раунде нокаутировал американца Ричарда Торреса-младшего. Кубинец стал обязательным претендентом на звание чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версии IBF.

Британец Джек Кэтеролл в поединке за звание регулярного чемпиона в полуcреднем весе по версии WBA, победив по очкам Шахрама Гиясова (Узбекистан).

В соглавном поединке британский суперсредневес во втором раунде нокаутировал Алема Бегича (Германия).

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 23 мая 2026

Бокс. Взвешивание в Египте. Верховен тяжелее Усика на 11.5 кг
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 21 мая 2026

Умер известный советский боксер
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 17 мая 2026

Битва легенд. Ронда Роузи справилась с Джиной Карано за 17 секунд
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 16 мая 2026

Бокс. Немецкий супертяж победил нокаутом на 15-й секунде