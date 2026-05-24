Glory in Giza. Результаты боев андеркарда

В Гизе, Египет, состоялся большой вечер бокса. Результаты боев андеркарда.

Танзаниец Майкл Кальялья в третьем раунде нокаутировал египтянина Омара Хикала.

Египтянин Мохамед Мабрук по очкам уверенно победил угандийца Али Серункуму.

Султан Аль-Мухамед (Саудовская Аравия) в первом раунде нокаутровал индонезийца Деди Импракса.

Американец Джамар Талли во втором раунде нокаутировал египтянина Басема Мамдуха.

Украинец Даниэль Лапин потерпел первое поражение на профессиональном ринге. Его в четвертом раунде нокаутировал француз Бенжамин Мендес Тани.

Японка Мидзуки Хирута сохранила пояс чемпионки мира во втором наилегчайшем весе по версии WBO, победив по очкам австралийку Маи Солиман.

Кубинский супертяж Фрэнк Санчес во втором раунде нокаутировал американца Ричарда Торреса-младшего. Кубинец стал обязательным претендентом на звание чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версии IBF.

Британец Джек Кэтеролл в поединке за звание регулярного чемпиона в полуcреднем весе по версии WBA, победив по очкам Шахрама Гиясова (Узбекистан).

В соглавном поединке британский суперсредневес во втором раунде нокаутировал Алема Бегича (Германия).