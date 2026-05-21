20 мая на 68-м году жизни умер известный советский боксер Петр Галкин, сообщают российские СМИ.

По сообщению Федерации бокса России, он в последние годы тяжело болел.

Петр Галкин - чемпион СССР 1980 года в среднем весе, чемпион Европы 1983 года.

Он был судьей международной категории и вице-президентом федерации бокса Челябинской области.