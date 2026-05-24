Бокс. В Гизе Усик победил нокаутом

В Гизе состоялся большой вечер бокса. Главным был поединок за титул чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBC.

Александр Усик защитил титул, победив Рико Верховена техническим нокаутом в 11-м раунде.

Бои в шоу объявлял легендарный Майкл Баффер.

В первом раунде активнее был Верховен. Во втором раунде он продолжал атаковать. В третьем раунде голландец нанес удар ниже пояса.

В четвертом раунде активизировался Усик. Он ускорился и несколько раз достал претендента точными ударами.

В пятом раунде примерно равный бой. Усик атакует. Верховен проводит опасные контратаки.

Первая половина боя была примерно равной.

В седьмом раунде Усик был чуть лучше. В восьмом Верховен несколько раз достал чемпиона точными ударами. В девятом раунде Рико нанес несколько точных ударов.

В десятом раунде претенденту удалось прижать Усика к канатам. Александр ответил несколькими точными ударами.

В 11-м раунде Усик отправил соперника в нокдаун, а затем добил.