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От рака умер хоккеист сборной Германии

Хоккей
время публикации: 29 января 2025 г., 20:01 | последнее обновление: 29 января 2025 г., 20:01
От рака умер хоккеист сборной Германии
AP Photo/Darko Vojinovic

29 января на 27-м году жизни от рака умер хоккеист сборной Германии Тобиас Эдер, сообщает сайт клуба "Айсбарен Берлин".

В составе этого клуба Тобиас стал чемпионом Германии в 2024 году.

Ранее хоккеист играл за клубы "Ренд Булл" (Мюнхен), "Дюссельдорфер".

Тобиас Эдер - участник чемпионата мира 2024 года. Он сыграл три матча и забил гол в ворота сборной Словакии.

Сегодняшний матч чемпионата Германии "Айсбарен" - "Ингольштадт" перенесен.

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