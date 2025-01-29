От рака умер хоккеист сборной Германии
время публикации: 29 января 2025 г., 20:01 | последнее обновление: 29 января 2025 г., 20:01
29 января на 27-м году жизни от рака умер хоккеист сборной Германии Тобиас Эдер, сообщает сайт клуба "Айсбарен Берлин".
В составе этого клуба Тобиас стал чемпионом Германии в 2024 году.
Ранее хоккеист играл за клубы "Ренд Булл" (Мюнхен), "Дюссельдорфер".
Тобиас Эдер - участник чемпионата мира 2024 года. Он сыграл три матча и забил гол в ворота сборной Словакии.
Сегодняшний матч чемпионата Германии "Айсбарен" - "Ингольштадт" перенесен.
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