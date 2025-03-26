Бывшего чемпиона UFC Кейна Веласкеса приговорили к пяти годам тюремного заключения
время публикации: 26 марта 2025 г., 08:47 | последнее обновление: 26 марта 2025 г., 08:47
Суд округа Санта-Клара приговорил бывшего чемпиона UFC Кейна Веласкеса к пяти годам тюремного заключения.
Он признан виновным в незаконном хранении оружия и покушении на убийство.
В феврале 2022 года Кейн Веласкес протаранил машину Гарри Гуларте, который обвиняется в растлении сына Веласкеса. Затем он выстрелил в машину, ранив отчима Гуларте.
Кейн Веласкес - двукратный чемпион UFC, двукратный чемпион NCAA по борьбе.
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