x
26 марта 2025
|
последняя новость: 10:18
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
26 марта 2025
|
26 марта 2025
|
последняя новость: 10:18
26 марта 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Бывшего чемпиона UFC Кейна Веласкеса приговорили к пяти годам тюремного заключения

Суд
Смешанные единоборства
Знаменитые спортсмены
время публикации: 26 марта 2025 г., 08:47 | последнее обновление: 26 марта 2025 г., 08:47
Бывшего чемпиона UFC Кейна Веласкеса приговорили к пяти годам тюремного заключения
AP Photo/Jeff Chiu

Суд округа Санта-Клара приговорил бывшего чемпиона UFC Кейна Веласкеса к пяти годам тюремного заключения.

Он признан виновным в незаконном хранении оружия и покушении на убийство.

В феврале 2022 года Кейн Веласкес протаранил машину Гарри Гуларте, который обвиняется в растлении сына Веласкеса. Затем он выстрелил в машину, ранив отчима Гуларте.

Кейн Веласкес - двукратный чемпион UFC, двукратный чемпион NCAA по борьбе.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 18 декабря 2024

ММА. Иван Емельяненко, младший брат Федора Емельяненко, приговорен к тюремному заключению
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 06 ноября 2024

Бойца из ОАЭ дисквалифицировали и лишили золотой медали за оскорбление израильтянина
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 26 октября 2024

Чемпионат мира по джиу-джитсу. Саудовский боец напал на израильтянина
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 15 сентября 2023

Четыре игрока молодежных команд "Реала" арестованы за распространение сексуального видео