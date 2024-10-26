Чемпионат мира по джиу-джитсу. Саудовский боец напал на израильтянина

В Ираклионе, Греция, проходит чемпионат мира по джиу-джитсу. Во время поединка за бронзовую медаль в весовой категории до 77 кг произошел неприятный инцидент.

На израильтянина Нимрода Райдера, ставшего бронзовым призером, напал саудовский боец Мохамед Бин Хураймиль, сообщает "Исраэль а-Йом".

Саудовские болельщики выкрикивали оскорбления и проклятия в адрес израильтянина.

Судья остановил поединок. А саудовец был дисквалифицирован.

Тренер сборной Израиля Амир Буарон сказал, что саудовские спортсмены и болельщики часто вели себя враждебно. С трибун долетали призывы "Освободить Палестину".