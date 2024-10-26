Чемпионат мира по джиу-джитсу. Саудовский боец напал на израильтянина
время публикации: 26 октября 2024 г., 17:28 | последнее обновление: 26 октября 2024 г., 17:36
В Ираклионе, Греция, проходит чемпионат мира по джиу-джитсу. Во время поединка за бронзовую медаль в весовой категории до 77 кг произошел неприятный инцидент.
На израильтянина Нимрода Райдера, ставшего бронзовым призером, напал саудовский боец Мохамед Бин Хураймиль, сообщает "Исраэль а-Йом".
Саудовские болельщики выкрикивали оскорбления и проклятия в адрес израильтянина.
Судья остановил поединок. А саудовец был дисквалифицирован.
Тренер сборной Израиля Амир Буарон сказал, что саудовские спортсмены и болельщики часто вели себя враждебно. С трибун долетали призывы "Освободить Палестину".
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