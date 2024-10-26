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Чемпионат мира по джиу-джитсу. Саудовский боец напал на израильтянина

время публикации: 26 октября 2024 г., 17:28 | последнее обновление: 26 октября 2024 г., 17:36
Чемпионат мира по джиу-джитсу. Саудовский боец напал на израильтянина
AP Photo/Gregory Payan

В Ираклионе, Греция, проходит чемпионат мира по джиу-джитсу. Во время поединка за бронзовую медаль в весовой категории до 77 кг произошел неприятный инцидент.

На израильтянина Нимрода Райдера, ставшего бронзовым призером, напал саудовский боец Мохамед Бин Хураймиль, сообщает "Исраэль а-Йом".

Саудовские болельщики выкрикивали оскорбления и проклятия в адрес израильтянина.

Судья остановил поединок. А саудовец был дисквалифицирован.

Тренер сборной Израиля Амир Буарон сказал, что саудовские спортсмены и болельщики часто вели себя враждебно. С трибун долетали призывы "Освободить Палестину".

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