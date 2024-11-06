Бойца из ОАЭ дисквалифицировали и лишили золотой медали за оскорбление израильтянина
время публикации: 06 ноября 2024 г., 10:32 | последнее обновление: 06 ноября 2024 г., 10:32
В Ираклионе, Греция, завершился кадетский чемпионат мира по джиу-джитсу (спортсмены до 14 лет).
Во время турнира произошел неприятный инцидент.
В финальном поединке в весовой категории до 48 кг Ахмед Элькатби победил израильтянина Даниэля Боарона, а после победы сделал оскорбительный жест, показав, что зарезал соперника, сообщает "Исраэль а-Йом".
Израильская делегация подала протест.
Бойца из ОАЭ дисквалифицировали. Чемпионом стал Даниэль Боарон.
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