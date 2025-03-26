НХЛ. Джейкоб Чикран продлил контракт с "Вашингтон Кэпиталз"

"Вашингтон Кэпиталз" подписали восьмилетнее расширение контракта с защитником Джейкобом Чикраном, сообщает официальный сайт клуба и официальный сайт НХЛ.

Сумма контракта 72 миллиона долларов.

Генеральный менеджер клуба Крис Патрик назвал Джейкоба одним из лучших защитников НХЛ, "который находится на пике карьеры".

Джейкоб Чикран с начала сезона 2020-21 годов занимает третье место в НХЛ по глоам в большинстве и третье место по голам среди защитников.

Еврейский защитник проводит первый сезон за "Вашингтон". И это лучший сезон в его карьере (43 (18 + 25) очка) в 65 играх).