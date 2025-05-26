Чемпионом мира по хоккею стала сборная США. Шутаут Суэймана

В Швеции и Дании завершился чемпионат мира по хоккею. В овертайме финала американцы одолели сборную Швейцарии 1:0.

Победный гол на 63-й минуте забил Тейдж Томпсон (Баффало Сейбрз).

По броскам 40:25 в пользу американцев.

Шутаут совершил еврейский вратарь "Бостон Брюинз" Джереми Суэйман.

Американцы стали чемпионами мира впервые с 1960 года.

Швейцарцы в четвертый раз (и во второй раз подряд) проиграли в финале.