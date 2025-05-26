Чемпионом мира по хоккею стала сборная США. Шутаут Суэймана
время публикации: 26 мая 2025 г., 00:11 | последнее обновление: 26 мая 2025 г., 00:11
В Швеции и Дании завершился чемпионат мира по хоккею. В овертайме финала американцы одолели сборную Швейцарии 1:0.
Победный гол на 63-й минуте забил Тейдж Томпсон (Баффало Сейбрз).
По броскам 40:25 в пользу американцев.
Шутаут совершил еврейский вратарь "Бостон Брюинз" Джереми Суэйман.
Американцы стали чемпионами мира впервые с 1960 года.
Швейцарцы в четвертый раз (и во второй раз подряд) проиграли в финале.
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