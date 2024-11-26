"Едиот Ахронот": израильские гимнастки, медалистки Олимпиады, уходят из большого спорта

Израильские гимнастки Шани Баканов, Адар Фридманн, Роми Парицки, Офир Шахам и Диана Сверцов, завоевавшие на Олимпиаде в Париже серебряные медали в командном многоборье, уходят из большого спорта, пишет в газете "Едиот Ахронот" Надав Цанцифер.

В публикации отмечается, что девушкам из "фантастической пятерки" от 18 до 20 лет, их успешная спортивная карьера могла бы продолжаться. Однако команда, завоевавшая олимпийские медали под руководством Айелет Зусман, уходит из спорта. Об этом объявила генеральный директор Ассоциации гимнастики Сарит Шенар.

Завершает карьеру и Дарья Атаманов, занявшая пятое место в индивидуальном зачете на Олимпийских играх в Париже.

Судя по публикации "Едиот Ахронот", на Олимпиаду в Лос-Анджелесе, которая должна состояться в 2028 году, Айелет Зусман и Наталья Асмолова повезут спортсменок, которые сейчас выступают как юниоры.