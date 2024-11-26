x
26 ноября 2024
|
последняя новость: 08:57
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
26 ноября 2024
|
26 ноября 2024
|
последняя новость: 08:57
26 ноября 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

"Едиот Ахронот": израильские гимнастки, медалистки Олимпиады, уходят из большого спорта

Художественная гимнастика
время публикации: 26 ноября 2024 г., 08:20 | последнее обновление: 26 ноября 2024 г., 08:28
"Едиот Ахронот": израильские гимнастки, медалистки Олимпиады, уходят из большого спорта
AP Photo/Dar Yasin

Израильские гимнастки Шани Баканов, Адар Фридманн, Роми Парицки, Офир Шахам и Диана Сверцов, завоевавшие на Олимпиаде в Париже серебряные медали в командном многоборье, уходят из большого спорта, пишет в газете "Едиот Ахронот" Надав Цанцифер.

В публикации отмечается, что девушкам из "фантастической пятерки" от 18 до 20 лет, их успешная спортивная карьера могла бы продолжаться. Однако команда, завоевавшая олимпийские медали под руководством Айелет Зусман, уходит из спорта. Об этом объявила генеральный директор Ассоциации гимнастики Сарит Шенар.

Завершает карьеру и Дарья Атаманов, занявшая пятое место в индивидуальном зачете на Олимпийских играх в Париже.

Судя по публикации "Едиот Ахронот", на Олимпиаду в Лос-Анджелесе, которая должна состояться в 2028 году, Айелет Зусман и Наталья Асмолова повезут спортсменок, которые сейчас выступают как юниоры.

Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 14 августа 2024

Серебряные медалистки Олимпиады в Париже служат в ЦАХАЛе
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 11 августа 2024

Париж – самая удачная олимпиада в истории сборной Израиля
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 10 августа 2024

Сборная Израиля завоевала седьмую медаль на парижской Олимпиаде