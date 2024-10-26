УЕФА открыл дело против турецкого футболиста за антиизраильские выкрики

УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении футболиста датского клуба "Мидтьюланн" Арала Шимшира, сообщаетТАСС со ссылкой на датские СМИ.

3 октября во время матча Лиги Европы против тель-авивского "Маккаби" турок выкрикнул "Свободу Палестине" и проклятия (в том числе пожелания смерти) в адрес израильских футболистов.

Он спровоцировал потасовку в матче.

Арал Шимшир - уроженец Дании, но выступает за молодежную сборную Турции.