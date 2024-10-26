Чемпионат Италии. "Удинезе" и "Торино" приближаются к лидерам
время публикации: 26 октября 2024 г., 13:05 | последнее обновление: 26 октября 2024 г., 13:05
Состоялись матчи девятого тура чемпионата Италии. "Удинезе" победил Кальяри 2:0 и поднялся на четвертое место, поравнявшись с "Ювентусом" (отставание от лидирующего "Наполи" 3 очка).
Удинезе - Кальяри 2:0
"Кальяри" в этом матче не нанес ни одного точного удара.
Островитяне на 29-й минуте (при счете 0:0) остались в меньшинстве. Вторую желтую карточку получил бывший полузащитник "Майнца" и "Марибора" Антуан Макумбу.
Торино - Комо 1:0
"Торино" поднялся на шестое место (отставание от лидера 5 очков).
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