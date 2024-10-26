Известный футбольный клуб задолжал за подписку на порноканалы

Клуб из пригорода Буэнос-Айреса "Сан-Лоренцо де Альмагро" - один из самых титулованных в аргентинском футболе (15-кратный чемпион Аргентины, обладатель Кубка Либертадорес 2014 года).

Но в последние годы он пребывает в кризисе. Не в последнюю очередь, как намекают местные СМИ, из-за плохого администрирования.

Буквально на днях вспыхнул очередной скандал. Выяснилось, что клуб задолжал несколько десятков тысяч долларов из-за покупки 20 пакетов "каналов для взрослых". сообщаетWalla со ссылкой на аргентинские СМИ.

Человек, опубликовавший информацию в твиттере, один из нынешних руководителей клуба. Он утверждает, что ответственность несет предыдущее руководство клуба.