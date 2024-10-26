Чемпионат Испании. "Севилья" победила в Барселоне. Дубль Лукебакио

В стартовом матче одиннадцатого тура чемпионата Италии "Севилья" в гостях победила "Эспаньол" (Барселона) 2:0. Оба мяча забил Доди Лукебакио.

"Эспаньол": Гарсия, Оливан (Ромеро, 58), Кабрера, Кумбула, Эль-Хилали (Рока, 68), Техеро, Лосано, Крал, Каррерас (Милья, 68), Шеддира (Велис, 58), Пуадо (Кардона, 81).

"Севилья": Нюланд (Альваро Фернандес, 64), Педроса, Ньянзу, Баде, Кармона, Локонга, Гудель, Идумбо-Музамбо (Барко, 63), Хуанлу Санчес (Соу, 81), Лукебакио (Агуме, 90+10), Ромеро (Навас, 90+10).

В пяти из 11 матчей чемпионата Испании в этом сезоне "Эспаньол" не забил. В этом матче у "попугаев" был один голевой момент на 70-й минуте. Точность хозяев оставляет желать лучшего (16 ударов - 1 точный).

На 20-й минуте Лукебакио метров с 25 отправил мяч в "девятку" 0:1. На 45-й минуте Лукебакио получил мяч в штрафной и нанес удар в дальний нижний угол 0:2.