"Достижение" Кларка. Победный гол Холанна. Результаты матчей чемпионата Англии
Состоялись матчи девятого тура чемпионата Англии. "Манчестер Сити" одолел "Саутгемптон" 1:0.
Астон Вилла (Бирмингем) - Борнмут 1:1
Гости отыгрались на шестой минуте компенсированного времени.
Брентфорд - Ипсвич 4:3
"Ипсвич" вел в счете 2:0.
Победный гол был забит на шестой минуте компенсированного времени.
Гаррисон Кларк (Ипсвич) в одном матче умудрился забить гол в свои ворота, заработать пенальти в свои ворота и был удален. Он второй игрок в истории Премьер-лиги с такими "достижениями" в одном матче, сообщает статистический сервис Opta.
Брайтон энд Хоув - Вулверхэмптон 2:2
На 88-й минуте хозяева вели в счете 2:0.
Манчестер Сити - Саутгемптон 1:0
"Саутгемптон" проиграл четвертую игру подряд.
На 5-й минуте Матеус Нуньес навесил. Эрлинг Холанн в падении отправил мяч под перекладину 1:0.
У "горожан" огромное преимущество (58% владения мячом, 22:8 по ударам, 8:2 по точным ударам). Тем не менее, комментатор подытожил так "Образцовая победа в экономичном режиме".