"Достижение" Кларка. Победный гол Холанна. Результаты матчей чемпионата Англии

Состоялись матчи девятого тура чемпионата Англии. "Манчестер Сити" одолел "Саутгемптон" 1:0.

Астон Вилла (Бирмингем) - Борнмут 1:1

Гости отыгрались на шестой минуте компенсированного времени.

Брентфорд - Ипсвич 4:3

"Ипсвич" вел в счете 2:0.

Победный гол был забит на шестой минуте компенсированного времени.

Гаррисон Кларк (Ипсвич) в одном матче умудрился забить гол в свои ворота, заработать пенальти в свои ворота и был удален. Он второй игрок в истории Премьер-лиги с такими "достижениями" в одном матче, сообщает статистический сервис Opta.

Брайтон энд Хоув - Вулверхэмптон 2:2

На 88-й минуте хозяева вели в счете 2:0.

Манчестер Сити - Саутгемптон 1:0

"Саутгемптон" проиграл четвертую игру подряд.

На 5-й минуте Матеус Нуньес навесил. Эрлинг Холанн в падении отправил мяч под перекладину 1:0.

У "горожан" огромное преимущество (58% владения мячом, 22:8 по ударам, 8:2 по точным ударам). Тем не менее, комментатор подытожил так "Образцовая победа в экономичном режиме".