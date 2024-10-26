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Хенесс повторил рекорд. Клод-Морис удачно дебютировал. Результаты матчей чемпионата Германии

время публикации: 26 октября 2024 г., 19:45 | последнее обновление: 26 октября 2024 г., 19:51
Дортмундская "Боруссия" уступила "Аугсбургу" 1:2
AP Photo/Matthias Schrader

Состоялись матчи восьмого тура чемпионата Германии. "Лейпциг" победил "Фрайбург" 3:1. Дортмундская "Боруссия" уступила "Аугсбургу" 1:2.

Штутгарт - Хольщтейн (Киль) 2:1

Наставник "Штутгарта" Себастьян Хенесс (племянник легендарного Ули Хенесса) повторил клубный рекорд - 29 побед в первых 50 матчах в Бундеслиге. Рекорд установил Гельмут Бентхаус.

Лейпциг - Фрайбург 3:1

После первого тайма в счете вели гости.

"Лейпциг" выиграл четвертую игру чемпионата Германии подряд.

Аугсбург - Боруссия (Дортмунд) 2:1

На 4-й минуте Донни Мален вывел гостей вперед 0:1.

Хозяева ответили двумя точными ударами Алексиса Клода-Мориса. Алексис впервые вышел в стартовом составе "Аугсбурга" (31 августа он перешел из "Ниццы"). До этого французский форвард дважды выходил на замену. В трех матчах он забил три гола.

Санкт-Паули (Гамбург) - Вольфсбург 0:0

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