Хенесс повторил рекорд. Клод-Морис удачно дебютировал. Результаты матчей чемпионата Германии
Состоялись матчи восьмого тура чемпионата Германии. "Лейпциг" победил "Фрайбург" 3:1. Дортмундская "Боруссия" уступила "Аугсбургу" 1:2.
Штутгарт - Хольщтейн (Киль) 2:1
Наставник "Штутгарта" Себастьян Хенесс (племянник легендарного Ули Хенесса) повторил клубный рекорд - 29 побед в первых 50 матчах в Бундеслиге. Рекорд установил Гельмут Бентхаус.
Лейпциг - Фрайбург 3:1
После первого тайма в счете вели гости.
"Лейпциг" выиграл четвертую игру чемпионата Германии подряд.
Аугсбург - Боруссия (Дортмунд) 2:1
На 4-й минуте Донни Мален вывел гостей вперед 0:1.
Хозяева ответили двумя точными ударами Алексиса Клода-Мориса. Алексис впервые вышел в стартовом составе "Аугсбурга" (31 августа он перешел из "Ниццы"). До этого французский форвард дважды выходил на замену. В трех матчах он забил три гола.
Санкт-Паули (Гамбург) - Вольфсбург 0:0