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Чемпионат мира по джиу-джитсу. Израильтяне завоевали семь медалей

время публикации: 26 октября 2024 г., 17:50 | последнее обновление: 26 октября 2024 г., 17:50
Чемпионат мира по джиу-джитсу. Израильтяне завоевали семь медалей
AP Photo/Nam Y. Huh

В Ираклионе, Греция, проходит чемпионат мира по джиу-джитсу. Израильтянка Пнина Аронов стала чемпионкой в весовой категории до 52 кг. В этой же весовой категории бронзовую медаль завоевала израильтянка Михаль Бали.

Израильтянка Меши Розенфельд (весовая категория до 63 кг) завоевала серебряную медаль. В финале она проиграл кореянке Ки Ра Сун.

Амит Меир Бурштейн (весовая категория до 62 кг) завоевал бронзовую медаль.

Ханиэль Шуцман стал чемпионом в весовой категории до 77 кг.

Израильтянин Авраам Ибрагимов (весовая категория до 94 кг) завоевал серебряную медаль. В финале он проиграл саудовцу Нада Омару Тарику.

Израильтянин Нимрод Райдер (весовая категория до 77 кг) завоевал бронзовую медаль.

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