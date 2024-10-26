Чемпионат мира по джиу-джитсу. Израильтяне завоевали семь медалей
время публикации: 26 октября 2024 г., 17:50 | последнее обновление: 26 октября 2024 г., 17:50
В Ираклионе, Греция, проходит чемпионат мира по джиу-джитсу. Израильтянка Пнина Аронов стала чемпионкой в весовой категории до 52 кг. В этой же весовой категории бронзовую медаль завоевала израильтянка Михаль Бали.
Израильтянка Меши Розенфельд (весовая категория до 63 кг) завоевала серебряную медаль. В финале она проиграл кореянке Ки Ра Сун.
Амит Меир Бурштейн (весовая категория до 62 кг) завоевал бронзовую медаль.
Ханиэль Шуцман стал чемпионом в весовой категории до 77 кг.
Израильтянин Авраам Ибрагимов (весовая категория до 94 кг) завоевал серебряную медаль. В финале он проиграл саудовцу Нада Омару Тарику.
Израильтянин Нимрод Райдер (весовая категория до 77 кг) завоевал бронзовую медаль.
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