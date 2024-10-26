Чемпионат Франции. Идеальный победный обводящий удар

В стартовом матче девятого тура чемпионата Франции "Ренн" победил "Гавр" 1:0 и поднялся на восьмое место.

"Ренн": Манданда, Трюффер, Файе (Эстигор, 74), Ву, Сейду (Хатебур, 78), Камара, Блас, Жота (Гуири, 70), Гренбек (Сантамария, 79), Гомес (Ассиньон, 70), Калимуэндо.

"Гавр": Дема, Льорис, Кенку, Сальмье, Туре, Таргаллин (Сумаре, 76), Кешта, Опери, Пембеле (Сабби, 70), Айю, Хусни (Него, 70).

"Гавр" проиграл шестую игру подряд. В последних четырех играх команда не смогла забить.

Хозяева владели значительным преимуществом (60% владения мячом, 20:5 по ударам, 4:1 по точным ударам, 14:0 по угловым).

На 54-й минуте Андрес Гомес (17 августа перешел из "Реал Солт Лейк") метров с 15 нанес идеальный обводящий удар в дальний угол 1:0.

На пятой минуте компенсированного времени гости остались в меньшинстве. Кристофер Опери получил вторую желтую карточку.