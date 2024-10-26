Чемпионат Англии. Достижение Варди. Поражение "Лестера". Дубль Криса Вуда

В стартовом матче девятого тура чемпионата Англии "Лестер" на своем поле проиграл "Ноттингем Форест" 1:3. "Лесники" поднялись на пятое место.

"Лестер": Хермансен, Джастин, Околи, Фас, Рикарду Перейра (Эль-Ханнус, 68), Уинкс, Ндиди (Сумаре, 74), Буонанотте, Мавидиди (Айю, 68), Фатау, Варди.

"Ноттингем Форест": Зельс, Морено (Морато, 72), Мурилло, Миленкович, Айна, Домингес, Йейтс, Андерсон (Уильямс, 72), Хадсон-Одои (Соса, 76), Эланга (Силва, 76), Вуд (Авонийи, 81).

В этом сезоне "Ноттингем" проиграл только один матч.

На 16-й минуте защитник хозяев неудачно выбил мяч из штрафной. Райан Йейтс издали пробил в нижний угол 0:1.

На 23-й минуте Уинкс прострелил. Джереми Варди в касание с линии вратарской отправил мяч в дальний угол 1:1. Форвард "Лестера" занял четвертое место в списке самых возрастных бомбардиров Премьер-лиги, сообщает статистический сервис Opta. 37 лет 288 дней. Впереди в списке Тедди Шерингем (39 лет 350 дней), Райан Гиггз (39 лет, 86 дней) и Грэм Александр (38 лет 28 дней).

А во втором тайме за дело взялся Крис Вуд, главная ударная сила "Ноттингема" и, как многие считают, главная причина успехов клуба в этом сезоне. В 9 матчах Премьер-лиги новозеландец забил 7 голов. Кстати, в 2013-15 годах Крис Вуд выступал за "Лестер".

На 47-й минуте "лисы" потеряли мяч на своей половинке поля. Крис Вуд получил мяч в штрафной и нанес удар с разворота. Точно в нижний угол 1:2. На 60-й минуте длинный заброс вперед. Вуд выиграл забег у двух защитников и головой перебросил мяч через вратаря 1:3.