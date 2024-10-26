x
26 октября 2024
|
последняя новость: 11:13
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
26 октября 2024
|
26 октября 2024
|
последняя новость: 11:13
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Плэй-офф MLS. Голы Суареса и Альбы. Результативная передача Месси

время публикации: 26 октября 2024 г., 10:14 | последнее обновление: 26 октября 2024 г., 10:14
Плэй-офф MLS. Голы Суареса и Альбы. Результативная передача Месси
AP Photo/Rebecca Blackwell

В матче первого раунда плэй-офф MLS "Интер Майами" победил команду "Атланта Юнайтед" 2:1.

На второй минуте хозяева перехватили мяч у чужой штрафной. Луис Суарес пробил в ближний угол. Мяч от вратаря влетел в сетку 1:0.

"Интер" продолжал опасно атаковать. Легендарный вратарь Брэдли Гузан несколько раз выручил "Атланту" после опасных ударов Лионеля Месси. Один раз после удара Месси в ближний угол мяч попал в штангу.

Больше атаковали хозяева, а в конце первого тайма забили гости. На 39-й минуте Саба Лобжанидзе оказался один перед воротами и сравнял счет 1:1.

На 60-й минуте Лионель Месси сделал передачу. Жорди Альба пробил издали 2:1.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 26 октября 2024

Чемпионат Англии. Достижение Варди. Поражение "Лестера". Дубль Криса Вуда
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 25 октября 2024

Мбаппе выиграл тяжбу. ПСЖ отказывается платить 55 миллионов евро
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 25 октября 2024

Лига конференций. Три очка Мудрика. "Челси" разгромил "Панатинаикос". Поражения "Динамо" и "Астаны"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 25 октября 2024

Умер знаменитый полузащитник "Селтика"