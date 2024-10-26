Плэй-офф MLS. Голы Суареса и Альбы. Результативная передача Месси

В матче первого раунда плэй-офф MLS "Интер Майами" победил команду "Атланта Юнайтед" 2:1.

На второй минуте хозяева перехватили мяч у чужой штрафной. Луис Суарес пробил в ближний угол. Мяч от вратаря влетел в сетку 1:0.

"Интер" продолжал опасно атаковать. Легендарный вратарь Брэдли Гузан несколько раз выручил "Атланту" после опасных ударов Лионеля Месси. Один раз после удара Месси в ближний угол мяч попал в штангу.

Больше атаковали хозяева, а в конце первого тайма забили гости. На 39-й минуте Саба Лобжанидзе оказался один перед воротами и сравнял счет 1:1.

На 60-й минуте Лионель Месси сделал передачу. Жорди Альба пробил издали 2:1.