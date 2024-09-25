Сенсация Лиги Европы. "Порту" проиграл в Норвегии

Два первых матча первого тура основного этапа Лиги Европы завершились со счетом 3:2. "Буде/ Глимт" неожиданно обыграл "Порту".

АЗ (Алкмаар, Нидерланды) - Эльфсборг (Швеция) 3:2

Буде/Глимт (Норвегия) - Порту (Португалия) 3:2

Ворота хозяев защищал уроженец Израиля Никита Хайкин.

На 8-й минуте Саму Омородион вывел гостей вперед 0:1.

На 15-й минуте Каспер Хег сравнял счет 1:1. Затем два гола забил арендованный у "Айнтрахта" Йенс Хауге.

На 90-й минуте 20-летний Дениз Гюль (24 августа перешел из шведского "Хаммарбю") сократил отставание 3:2.