Сенсация Лиги Европы. "Порту" проиграл в Норвегии
время публикации: 25 сентября 2024 г., 22:01 | последнее обновление: 25 сентября 2024 г., 22:01
Два первых матча первого тура основного этапа Лиги Европы завершились со счетом 3:2. "Буде/ Глимт" неожиданно обыграл "Порту".
АЗ (Алкмаар, Нидерланды) - Эльфсборг (Швеция) 3:2
Буде/Глимт (Норвегия) - Порту (Португалия) 3:2
Ворота хозяев защищал уроженец Израиля Никита Хайкин.
На 8-й минуте Саму Омородион вывел гостей вперед 0:1.
На 15-й минуте Каспер Хег сравнял счет 1:1. Затем два гола забил арендованный у "Айнтрахта" Йенс Хауге.
На 90-й минуте 20-летний Дениз Гюль (24 августа перешел из шведского "Хаммарбю") сократил отставание 3:2.
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