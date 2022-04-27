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NEWSru.co.il :: Спорт27 апреля 2022 г., 08:56

"Бенфика" стала победителем Юношеской Лиги чемпионов

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"Бенфика" стала победителем Юношеской Лиги чемпионов

Победителем Юношеской Лиги чемпионов (футболисты до 19 лет стала "Бенфика". В финальном матче, который состоялся в Ньоне, "Орлы" разгромили "Зальцбург" 6:0.

Эти команды встречались в финале Юношеской Лиги чемпионов в 2017 году. Тогда победили "быки" 2:1.

Три мяча забил Энрике Араужо. По разу отличились Мартин Нето, 17-летний Шер Ндур и Луис Семеду.

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