"Бенфика" стала победителем Юношеской Лиги чемпионов

Победителем Юношеской Лиги чемпионов (футболисты до 19 лет стала "Бенфика". В финальном матче, который состоялся в Ньоне, "Орлы" разгромили "Зальцбург" 6:0.

Эти команды встречались в финале Юношеской Лиги чемпионов в 2017 году. Тогда победили "быки" 2:1.

Три мяча забил Энрике Араужо. По разу отличились Мартин Нето, 17-летний Шер Ндур и Луис Семеду.