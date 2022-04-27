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NEWSru.co.il :: Спорт27 апреля 2022 г., 08:40

Рекорды матча "Манчестер Сити" - "Реал"

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Гол Фила Фодена

"Манчестер Сити" и "Реал" подарили любителям футбола фантастический матч. В первом полуфинале Лиги чемпионов "горожане" победили 4:3.

Комментатор несколько раз повторил "игра с великолепным сценарием" и "матч, достойный финала".

В матче были установлены несколько рекордов и достижений.

"Манчестер Сити" в третий раз подряд победил "Реал" в матче Лиги чемпионов. Ранее никому из английских клубов это не удавалось, сообщает Opta. Хосеп Гвардиола одержал 12-ю победу над "Реалом" (в 20 матчах).


Забив два гола, Карим Бензема стал первым футболистом, забившим пять мячей в ворота команд из одной страны в выездных матчах плэй-офф Лиги чемпионов (три гола он забил в ворота "Челси").

Фил Фоден повторил рекорд английских футболистов, не достигших 21 года, по голам в матчах Лиги чемпионов. Рекорд установил Уэйн Руни - 9 голов.

Матч повторил рекорд результативности полуфиналов Лиги чемпионов. Ранее семь мячей были забиты в 1995 ("Аякс" - "Бавария" 5:2) и 2018 годах ("Ливерпуль" - "Рома" 5:2).

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