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NEWSru.co.il :: Спорт27 апреля 2022 г., 09:10

Умер известный советский и российский хоккеист

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Умер известный советский и российский хоккеист

25 апреля на 59-м году жизни умер известный советский и российский хоккеист Сергей Елаков, сообщает официальный сайт омского "Авангарда".

В заявлении клуба говорится: "25 апреля в возрасте 58 лет ушел из жизни ветеран омского хоккея, знаменитый "Профессор" Сергей Елаков, радовавший своей игрой омских болельщиков в 1980-е и 1990-е. Он провел за "Авангард" 371 матч, забросил 129 шайб, сделал 189 передач. Лучший бомбардир "ястребов" сезонов 1988, 1992, 1993 годов".

Сергей Елаков - бронзовый призер Континентального кубка 1999 года, бронзовый призер Межнациональной хоккейной лиги 1996 года.


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