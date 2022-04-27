25 апреля на 59-м году жизни умер известный советский и российский хоккеист Сергей Елаков, сообщает официальный сайт омского "Авангарда".

В заявлении клуба говорится: "25 апреля в возрасте 58 лет ушел из жизни ветеран омского хоккея, знаменитый "Профессор" Сергей Елаков, радовавший своей игрой омских болельщиков в 1980-е и 1990-е. Он провел за "Авангард" 371 матч, забросил 129 шайб, сделал 189 передач. Лучший бомбардир "ястребов" сезонов 1988, 1992, 1993 годов".

Сергей Елаков - бронзовый призер Континентального кубка 1999 года, бронзовый призер Межнациональной хоккейной лиги 1996 года.