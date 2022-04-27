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NEWSru.co.il :: Спорт27 апреля 2022 г., 08:11

"Майами" вышел в следующий этап. "Возвращение" "Мемфиса"

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Финикс Санз - Нью-Орлеан Пеликанз 112:97

Продолжается плэй-офф НБА. "Майами Хит" вышел во второй раунд, одолев в пятом матче серии "Атланту Хоукс" 97:94.

Майами Хит - Атланта Хоукс 97:94 (счет в серии 4:1)

Решающей стала вторая четверть, которую хозяева выиграли со счетом 33:20. Большую часть последней четверти "Майами" сохранял комфортный отрыв в 6-7 очков. Но в самом конце матча "ястребы" сократили отставание до двух очков 93:95.

Форвард "Атланты" Деандре Хантер набрал 35 очков и сделал 11 подборов.


Мемфис Гризлиз - Миннесота Тимбервулвз 111:109(3:2)

"Медведи" выиграли последнюю четверть 37:24.

В начале последней четверти "волки" довели преимущество до 13 очков 92:79. Хозяева вышли вперед в конце встречи 107:106 и сумели дожать соперника.

Финикс Санз - Нью-Орлеан Пеликанз 112:97 (3:2)

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