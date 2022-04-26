"Маккаби" проиграл "Реалу" и вылетел из Евролиги
В третьем матче четвертьфинальной серии Евролиги тель-авивский "Маккаби" проиграл мадридскому "Реалу" 76:87.
Счет в серии 0:3. Израильский клуб вылетел из Евролиги.
После 10 минут 25:22, 20 - 51:41, 30 - 73:61.
Скотти Вилбекин набрал 22 очка и стал самым результативным игроком матча.
"Надолу Эфес" в третьем матче серии победил "Милан" 77:65. Счет в серии 2:1 в пользу турецкого клуба.
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// NEWSru.co.il // Спорт // 23 апреля 2022
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