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NEWSru.co.il :: Спорт26 апреля 2022 г., 23:18

"Маккаби" проиграл "Реалу" и вылетел из Евролиги

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"Маккаби" проиграл "Реалу" и вылетел из Евролиги

В третьем матче четвертьфинальной серии Евролиги тель-авивский "Маккаби" проиграл мадридскому "Реалу" 76:87.

Счет в серии 0:3. Израильский клуб вылетел из Евролиги.

После 10 минут 25:22, 20 - 51:41, 30 - 73:61.

Скотти Вилбекин набрал 22 очка и стал самым результативным игроком матча.

"Надолу Эфес" в третьем матче серии победил "Милан" 77:65. Счет в серии 2:1 в пользу турецкого клуба.


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