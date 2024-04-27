Чемпионат мира по хоккею. Израильтяне сохранили место в дивизионе 2А

Сегодня в Белграде завершится чемпионат мира по хоккею в дивизионе 2А (четвертый дивизион). В последнем матче израильтяне победили сборную Исландии 4:2 и отправили исландцев в дивизион 2В.

Сборная Израиля заняла четвертое место и продолжит выступления в этом дивизионе (в прошлом году израильтяне стали пятыми).

Третье место заняла сборная ОАЭ, пятое - Австралии.

Кто выйдет в дивизион 1В решится в матче Сербия - Хорватия.