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Чемпионат мира по хоккею. Израильтяне сохранили место в дивизионе 2А

время публикации: 27 апреля 2024 г., 19:26 | последнее обновление: 27 апреля 2024 г., 19:32
Чемпионат мира по хоккею. Израильтяне сохранили место в дивизионе 2А
AP Photo/Mark J. Terrill

Сегодня в Белграде завершится чемпионат мира по хоккею в дивизионе 2А (четвертый дивизион). В последнем матче израильтяне победили сборную Исландии 4:2 и отправили исландцев в дивизион 2В.

Сборная Израиля заняла четвертое место и продолжит выступления в этом дивизионе (в прошлом году израильтяне стали пятыми).

Третье место заняла сборная ОАЭ, пятое - Австралии.

Кто выйдет в дивизион 1В решится в матче Сербия - Хорватия.

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