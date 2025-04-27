"Барселона" победила "Реал" в финале Кубка Короля

"Барселона" в 32-й раз стала обладателем Кубка Короля (Кубка Испании).

В финале, который проходил в Севилье, каталонцы в дополнительное время победили "Реал" 3:2.

"Барселона" третий раз в этом сезоне победла "Реал".

Комментатор сказал, что арбитр матча принял несколько спорных решений.

В начале матча у "Реала" вынужденная замена. На 11-й минуте травмированного Менди заменил Фран Гарсия.

На 19-й минуте Вальверде сыграл рукой. Арбитр не стал наказывать игрока "Реала".

На 20-й минуте опасно пробил Ямаль. Мяч пролетел рядом с штангой. Через 2 минуты Педри навесил со штрафного. Кунде нанес удар головой. Куртуа парировал мяч, летевший под перекладину.

На 26-й минуте тренер "Реала" бурно выражал несогласие с арбитром. Кто-то из каталонцев сыграл рукой и не был наказан.

На 28-й минуте Ямаль отыграл защитника и сделал пас назад. Педри из-за пределов штрафной нанес удар под перекладину 1:0. На 44-й минуте каталонцы подали угловой. Мяч после удара Педри головой попал в штангу.

Первый опасный момент "Реал" создал на 50-й минуте. Щенсны дважды парировал мяч после ударов Винисиуса Жуниора. На 54-й минуте Мбаппе обыграл двух защитников и опасно пробил. Щенсны мяч отразил.

Через 3 минуты голкипер выручил "Барселону" после удара с разворота Винисиуса Жуниора.

На 70-й минуте Килиан Мбаппе ударом со штрафного сравнял счет 1:1. Через 5 минут Мбаппе опасно бьет. Мяч попал в защитника и пролетел рядом со штангой.

На 77-й минуте мадридцы подали угловой. Чуамени головой отправил мяч в сетку 1:2.

На 84-й минуте Ямаль делает длинный пас вперед. Ферран Торрес обыграл Куртуа и отправил мяч в пустые ворота 2:2.

В компенсированное время арбитр назначил пенальти в ворота "Реала", но после вмешательства видеоассистента решение отменил.

На 116-й минуте Кунде перехватил мяч у штрафной "Реала" и нанес сильный удар 3:2.