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Результаты матчей чемпионата Израиля по футболу

Футбол
время публикации: 27 апреля 2025 г., 00:56 | последнее обновление: 27 апреля 2025 г., 00:56
Результаты матчей чемпионата Израиля по футболу
AP Photo/Nick Wass

Состоялись матчи пятого тура нижнего плэй-офф чемпионата Израиля по футболу.

Апоэль (Иерусалим) - Маккаби (Петах-Тиква) 0:0

Ирони (Тверия) - Маккаби Бней Райна 2:1

"Ирони" помог столичному "Апоэлю" сохранить лидерство в нижнем пэй-офф. У "Маккаби Бней райна" столько же очков.

"Ирони" одержал вторую победу подряд и поднялся на 4-е место в нижнем плэй-офф.

Первый гол в ворота гостей забил украинский форвард Станислав Биленький.

Апоэль (Хадера) - Ирони (Кирьят-Шмона) 1:0

Несмотря на победу, "Апоэль" остался на последнем месте.

Бней Сахнин - Ашдод 0:0

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