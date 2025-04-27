Результаты матчей чемпионата Израиля по футболу
время публикации: 27 апреля 2025 г., 00:56 | последнее обновление: 27 апреля 2025 г., 00:56
Состоялись матчи пятого тура нижнего плэй-офф чемпионата Израиля по футболу.
Апоэль (Иерусалим) - Маккаби (Петах-Тиква) 0:0
Ирони (Тверия) - Маккаби Бней Райна 2:1
"Ирони" помог столичному "Апоэлю" сохранить лидерство в нижнем пэй-офф. У "Маккаби Бней райна" столько же очков.
"Ирони" одержал вторую победу подряд и поднялся на 4-е место в нижнем плэй-офф.
Первый гол в ворота гостей забил украинский форвард Станислав Биленький.
Апоэль (Хадера) - Ирони (Кирьят-Шмона) 1:0
Несмотря на победу, "Апоэль" остался на последнем месте.
Бней Сахнин - Ашдод 0:0
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 27 апреля 2025