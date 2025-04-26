500-й матч Томаса Мюллера. Результаты игр чемпионата Германии
Состоялись матчи тридцать первого тура чемпионата Германии. "Бавария" разгромила "Майнц" 3:0.
Байер (Леверкузен) - Аугсбург 2:0
"Байер" отстает от "Баварии" на 8 очков за 3 тура до окончания чемпионата.
Бавария (Мюнхен) - Майнц 3:0
Томас Мюллер сыграл 500-й матч за "Баварию" в Бундеслиге. Он стал четвертым игроком чемпионата Германии, сыгравшим не менее 500 игр за один клуб.
Хоффенхайм - Боруссия (Дортмунд) 2:3
"Боруссия" не проиграла в пятой игре подряд.
Победный гол на пятой минуте компенсированного времени забил уроженец Узбекистана Вальдемар Антон.
Вольфсбург - Фрайбург 0:1
Хольштайн (Киль) - Боруссия (Менхенгладбах) 4:3
"Хольштайн" поднялся с последнего места.
На 60-й минуте хозяева вели в счете 2:0. На 69-й минуте ничья 2:2.
На 76-й минуте "Хольштайн" вышел вперед. На 86-й минуте гости отыгрались.
На первой минуте компенсированного времени Сюто Матино забил победный гол.