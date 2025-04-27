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Чемпионат Израиля по футболу. Тель-авивский "Маккаби" победил в Хайфе

Футбол
время публикации: 27 апреля 2025 г., 00:23 | последнее обновление: 27 апреля 2025 г., 00:29
Чемпионат Израиля по футболу. Тель-авивский "Маккаби" победил в Хайфе
AP Photo/Michael Sohn

В стартовом матче шестого тура верхнего плэй-офф чемпионата Израиля по футболу тель-авивский "Маккаби" в Хайфе обыграл "Апоэль" 3:1.

В первый час встречи хозяева доминировали и более опасно атаковали.

На 9-й минуте после ошибки вратаря "Маккаби" Симона Слуги счет открыл Дор Хуги 1:0.

В дальнейшем голкипер несколько раз выручил гостей.

На 22-й минуте Уэсли Патати сравнял счет 1:1.

Дор Перец "сделал результат", забив на 61-й и 64-й минутах. Он во втором сезоне подряд забивает в чемпионате не менее 10 голов.

Тель-авивский "Маккаби" догнал лидирующий "Апоэль" (Беэр-Шева). У южан игра в запасе.

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