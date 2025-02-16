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Израильские шпажисты стали победителями турнира в Сербии

Фехтование
время публикации: 16 февраля 2025 г., 19:59 | последнее обновление: 16 февраля 2025 г., 19:59
Израильские шпажисты стали победителями турнира в Сербии
AP Photo/Abbie Parr

В Сербии прошел турнир Star Cup по фехтованию на шпагах.

Победителем стала сборная Израиля. В финале израильтяне победили сборную Германии.

Бронзовые медали завоевали итальянцы.

Состав сборной Израиля: Федор Хаперский, Мордехай Лахман Милу, Бенталь Лиман, Алон Сарид.

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