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Спорт

Умер легендарный защитник "Спортинга", призер чемпионата мира

Футбол
Знаменитые спортсмены
время публикации: 27 апреля 2025 г., 12:19 | последнее обновление: 27 апреля 2025 г., 12:19
Жозе Карлуш в полуфинале чемпионата мира 1966 года
AP Photo/Pool

26 апреля на 84-м году жизни умер известный португальский футболист Жозе Карлуш, сообщают португальские СМИ.

Его называют легендой лиссабонского "Спортинга".

Центральный защитник играл за клубы "Фабрил", "Спортинг" (Лиссабон) (трехкратный чемпион Португалии, четырехкратный обладатель Кубка Португалии, обладатель Кубка обладателей кубков 1964 года), "Брага".

Жозе Карлуш - бронзовый призер чемпионата мира 1966 года. На этом чемпионате он сыграл два матча: в полуфинале против англичан, и в матче за третье место против сборной СССР.

Спорт
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