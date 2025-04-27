Умер легендарный защитник "Спортинга", призер чемпионата мира

26 апреля на 84-м году жизни умер известный португальский футболист Жозе Карлуш, сообщают португальские СМИ.

Его называют легендой лиссабонского "Спортинга".

Центральный защитник играл за клубы "Фабрил", "Спортинг" (Лиссабон) (трехкратный чемпион Португалии, четырехкратный обладатель Кубка Португалии, обладатель Кубка обладателей кубков 1964 года), "Брага".

Жозе Карлуш - бронзовый призер чемпионата мира 1966 года. На этом чемпионате он сыграл два матча: в полуфинале против англичан, и в матче за третье место против сборной СССР.