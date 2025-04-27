x
27 апреля 2025
|
последняя новость: 10:19
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
27 апреля 2025
|
27 апреля 2025
|
последняя новость: 10:19
27 апреля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Умер известный футболист, чемпион мира

Знаменитые спортсмены
Футбол
время публикации: 27 апреля 2025 г., 09:01 | последнее обновление: 27 апреля 2025 г., 09:01
Умер известный футболист, чемпион мира
AP Photo/Ariana Cubillos

26 апреля на 85-м году жизни умер известный бразильский футболист Жаир да Коста, сообщают бразильские СМИ.

Полузащитник (правый вингер) выступал за клубы "Португеза" (Пари), "Интер" (Милан) (трехкратный чемпион Италии, двукратный обладатель Кубка европейских чемпионов, двукратный обладатель Межконтинентального кубка), "Рома", "Сантос" (чемпион штата Сан-Паулу 1973 года).

Жаир да Коста - чемпион мира 1962 года. Хотя в матчах чемпионата был запасным. В сборной полузащитник играл нечасто. Объясняется это просто. Его конкурентом по позиции был легендарный Гарринча.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 25 апреля 2025

В Красноярском крае во время футбольного матча умер арбитр
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 24 апреля 2025

В ЮАР футболист потерял сознание на разминке перед матчем и умер
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 23 апреля 2025

Умер легендарный аргентинский вратарь, участник чемпионата мира
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 20 апреля 2025

В ДТП погиб бывший полузащитник сборной Хорватии и "Маккаби" , участник Евро 2008