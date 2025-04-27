Умер известный футболист, чемпион мира

26 апреля на 85-м году жизни умер известный бразильский футболист Жаир да Коста, сообщают бразильские СМИ.

Полузащитник (правый вингер) выступал за клубы "Португеза" (Пари), "Интер" (Милан) (трехкратный чемпион Италии, двукратный обладатель Кубка европейских чемпионов, двукратный обладатель Межконтинентального кубка), "Рома", "Сантос" (чемпион штата Сан-Паулу 1973 года).

Жаир да Коста - чемпион мира 1962 года. Хотя в матчах чемпионата был запасным. В сборной полузащитник играл нечасто. Объясняется это просто. Его конкурентом по позиции был легендарный Гарринча.