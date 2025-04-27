НБА. Рекордное поражение "Майами". "Тендер" выбил "Мемфис". Рекорды Карри

Продолжаются матчи первого раунда плэй-офф НБА. "Кливленд" разгромил "Майами" 124:87.

Майами Хит - Кливленд Кавальерз 87:124 (счет в серии 0:3)

Это самое крупное поражение "Хит" в плэй-офф.

Мемфис Гризлиз - Оклахома-Сити Тендер 115:117 (0:4)

"Тендер" первым вышел во второй круг плэй-офф.

Лос-Анджелес Клипперс - Денвер Наггетс 99:101 (2:2)

Впервые в истории плэй-офф НБА слэм-данк (бросок сверху) на последней секунде матча стал победным. Никола Йокич бросил Издали. Аарон Гордон подхватил мяч и эффектно завершил матч.

Голден Стэйт Уорриорз - Хьюстон Рокетс 104:93 (2:1)

Самый результативный игрок матча лидер "воинов" Стефен Карри (36 + 7 подборов + 9 передач). Он является рекордсменом среди разыгрывающих по набранным очкам в плэй-офф. И сегодня он стал самым возрастным игроком, который в одном матче плэй-офф набрал больше 30 очков, сделал больше 5 подборов, 5 передач и 5 точных трехочковых бросков.