Футбол. Сборная мира 2024 года по версии IFFHS
время публикации: 27 декабря 2024 г., 11:07 | последнее обновление: 27 декабря 2024 г., 11:13
Международная федерация футбольной истории и статистики опубликовала состав символической сборной мира 2024 года.
Вратарь
Эмилиано Мартинес (Аргентина).
Защитники
Дани Карвахаль (Испания), Рубен Диаш (Португалия), Антонио Рюдигер (Германия), Альфонсо Дэвис (Канада).
Полузащитники
Родри (Испания), Джуд Беллингем (Англия), Тони Кроос (Германия).
Нападающие
Ламин Ямаль (Испания), Эрлинг Холанн (Норвегия). Винисиус Жуниор (Бразилия).
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