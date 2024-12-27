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Футбол. Сборная мира 2024 года по версии IFFHS

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время публикации: 27 декабря 2024 г., 11:07 | последнее обновление: 27 декабря 2024 г., 11:13
Футбол. Сборная мира 2024 года по версии IFFHS
AP Photo/Rui Vieira

Международная федерация футбольной истории и статистики опубликовала состав символической сборной мира 2024 года.

Вратарь

Эмилиано Мартинес (Аргентина).

Защитники

Дани Карвахаль (Испания), Рубен Диаш (Португалия), Антонио Рюдигер (Германия), Альфонсо Дэвис (Канада).

Полузащитники

Родри (Испания), Джуд Беллингем (Англия), Тони Кроос (Германия).

Нападающие

Ламин Ямаль (Испания), Эрлинг Холанн (Норвегия). Винисиус Жуниор (Бразилия).

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